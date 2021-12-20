Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Гинцбург усомнился в искусственном происхождении штамма «Омикрон»
Общество
В Гидрометцентре предупредили москвичей о 18-градусных морозах
Происшествия
Около 100 человек эвакуировали в Москве из-за пожара в хостеле
Происшествия
Самолет из Парижа сел в Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности
Общество
Центр Чумакова подал заявку на испытания 3-кратного введения «КовиВака»
Политика
Проект об ужесточении наказания за пытки отправлен в рассылку до 10 января
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли 10 баллов
Мир
В ВОЗ заявили о способности «Омикрона» распространяться быстрее других штаммов
Мир
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Спорт
Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде
Сюжет:

В Госдуме оценили слова Зеленского о ядерном оружии в Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в республике будет поддержано, если НАТО продолжит провокации. Вместе с тем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит заняться вопросами своей страны. Об этом 20 декабря заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

«Предложение Лукашенко, безусловно, будет поддержано, если НАТО будет провоцировать. От того, что Украина будет знать, где оно размещено, не будет знать, где оно, от этого ничего не меняется. Поэтому я советую президенту Украины лучше заниматься гражданами и вопросами Украины, чем очередной раз делать заявления, чтобы обратить на себя внимание», — сказал он «Думе ТВ».

Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска
Североатлантический альянс приближается к границам России

По словам депутата, лично от Зеленского и его политики «ничего ровным счетом не зависит». Украинский президент обманул все надежды, которые на него возлагали, отметил Тайсаев.

Комментируя слова президента Белоруссии о размещении ядерного оружия, Зеленский заявил, что «такими вещами нельзя играть». Он также отметил, что для Украины это уже «привычная ситуация по информационной атаке со стороны России и некоторых представителей Белоруссии». Кроме того, украинский лидер добавил, что если предложение Лукашенко будет выполнено, то в Киеве хотя бы будут знать, где находится часть российского ядерного арсенала.

18 декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

За день до этого МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Как подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко, предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

В октябре белорусский лидер предупредил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу указал на наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021