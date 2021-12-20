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Десять новых школ начинают строить в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае стартует строительство 10 школ. Восемь из них возведут по национальному проекту «Образование», еще две — по краевой госпрограмме «Социально-экономическое развитие». Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

«Только в Краснодаре по нацпроекту «Образование» начинаем строить семь школ со сроком окончания в 2023 году. Еще одну — в Горячем Ключе», — отметил губернатор.

В декабре в краевой столице уже приступили к строительству пяти школ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона. На объектах ведут подготовительные работы, устройство ограждений и подъездных путей.

В 2022 году в Краснодарском крае планируют открыть 17 школ на 14,3 тыс. мест. На поддержку сферы образования выделено 54,6 млрд рублей. Средства были направлены на капитальный ремонт школ и детских садов, строительство школ, ремонт спортивных залов и выплаты учителям.

В 2021 году в регионе открыли 10 школ на 6,15 тыс. мест. Две школы достраиваются в Сочи и Краснодаре. Также по итогам года будет сдано 12 детских садов. Капитальный ремонт завершен в 66 школах. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение открыть кванториумы на базе крупных школ региона.

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