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Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде

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Канадка Маргарет Макнил победила на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби, установив новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Соревнования состоялись 20 декабря.

21-летняя пловчиха преодолела дистанцию за 25,27 сек.. Предыдущий рекорд принадлежал нидерландке Кире Туссен (25,60).

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Второй финишировала канадка Кайли Масс, проплыв дистанцию за 25,62 сек. Замкнула тройку лидеров щведская спортсменка Луиза Ханссон с результатом 25,86 сек.

Ранее в этот день в рамках соревнований в Абу-Даби мужская сборная России по плаванию поделила золотые медали со спортсменами из США в комбинированной эстафете 4х50.

Российские и американские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Третье место завоевала команда Италии (+0,27 секунды).

Днем ранее россиянин Климент Колесников завоевал две золотые медали на ЧМ в Абу-Даби. Так, спортсмен выиграл золотую медаль на короткой воде в заплыве на 50 м на спине и награду высшей пробы на дистанции 100 м комплексным плаванием, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира проходит с 16 по 21 декабря.

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