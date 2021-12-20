Канадка Макнил установила мировой рекорд на ЧМ на короткой воде
Канадка Маргарет Макнил победила на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби, установив новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. Соревнования состоялись 20 декабря.
21-летняя пловчиха преодолела дистанцию за 25,27 сек.. Предыдущий рекорд принадлежал нидерландке Кире Туссен (25,60).
Второй финишировала канадка Кайли Масс, проплыв дистанцию за 25,62 сек. Замкнула тройку лидеров щведская спортсменка Луиза Ханссон с результатом 25,86 сек.
Ранее в этот день в рамках соревнований в Абу-Даби мужская сборная России по плаванию поделила золотые медали со спортсменами из США в комбинированной эстафете 4х50.
Российские и американские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Третье место завоевала команда Италии (+0,27 секунды).
Днем ранее россиянин Климент Колесников завоевал две золотые медали на ЧМ в Абу-Даби. Так, спортсмен выиграл золотую медаль на короткой воде в заплыве на 50 м на спине и награду высшей пробы на дистанции 100 м комплексным плаванием, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира проходит с 16 по 21 декабря.