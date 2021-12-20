Свой ЦОДД создадут во Владивостоке

Во Владивостоке в 2022 году появится Центр организации дорожного движения. Среди его основных задач будет в том числе дистанционное управление работой светофоров в городе.

В администрации Владивостока считают, что это поможет увеличить пропускную способность дорог и минимизировать пробки, сократить количество аварий на особенно сложных участках, пишет Vostokmedia.

По словам замглавы городского управления дорог и благоустройства Александра Гревцева, подготовка к созданию новой схемы движения уже завершена. ЦОДД будет собирать, анализировать и обрабатывать данные по потокам городского транспорта. Это должно помочь эффективнее регулировать их.

В районе пересечения улиц Нейбута и Адмирала Юмашева уже появились первые «умные» светофоры. Уже сейчас там намечается значительное увеличение пропускной способности — 20%, отметили в городской администрации.

Агентство напоминает, что сейчас власти Владивостока получают от компании «Цифровое Приморье» в рамках заключенной концессии единый программно-аппаратный комплекс технических средств для цифровизации различных сфер, в том числе организации дорожного движения. В рамках этой программы город получит «умные» светофоры, пешеходные переходы и мониторинг транспорта.