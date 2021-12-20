В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Вооруженный мужчина в Париже взял в заложники двух женщин. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает Europe 1.
По данным телеканала, захвативший заложниц в 12-м округе Парижа мужчина страдает психическими расстройствами.
Двух женщин держат в киоске на улице д'Алигр. Злоумышленник вооружен холодным оружием. Он просит о встрече с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.
В данный момент сектор оцеплен полицией.
Ранее, в сентябре, мужчина захватил в заложники пассажиров туристического автобуса на территории федеральной земли Бавария на юге Германии, его удалось задержать. На момент ареста в автобусе находились только два водителя и, предположительно, вооруженный злоумышленник, остальным пассажирам удалось выбраться из салона. По итогу никто не пострадал.