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В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
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В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

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Вооруженный мужчина в Париже взял в заложники двух женщин. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает Europe 1.

По данным телеканала, захвативший заложниц в 12-м округе Парижа мужчина страдает психическими расстройствами.

Двух женщин держат в киоске на улице д'Алигр. Злоумышленник вооружен холодным оружием. Он просит о встрече с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

В данный момент сектор оцеплен полицией.

Ранее, в сентябре, мужчина захватил в заложники пассажиров туристического автобуса на территории федеральной земли Бавария на юге Германии, его удалось задержать. На момент ареста в автобусе находились только два водителя и, предположительно, вооруженный злоумышленник, остальным пассажирам удалось выбраться из салона. По итогу никто не пострадал.

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