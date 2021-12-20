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В Москве пробки на дорогах достигли 10 баллов

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Пробки на дорогах Москвы по состоянию на 18:35 в понедельник, 20 декабря, оцениваются в 10 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

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Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему ТТК. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Кроме того, движение частично затруднено на вылетных магистралях и МКАД.

Как отметили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, основная причина высокой загруженности — период предпраздничных поездок в торговые центры, строительные работы, из-за которых ограничено движение и снегопад.

Ожидается, что движение станет свободней после 20 часов. Также в дептрансе порекомендовали пользоваться городским транспортом для поездок по городу.

Отмечается, что строительные работы, из-за которых ограничено движение, ведутся на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, д. 198, на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, Волгоградском проспект, 45.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за текущую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь..

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