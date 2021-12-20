Дом для престарелых в Биробиджане строят с отставанием от графика
Строительство социального дома-интерната для престарелых ведется в Биробиджане в рамках национального проекта «Демография». Новое учреждение на 50 мест возводят на Юбилейной улице.
Как отмечает начальник департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства ЕАО Владимир Петренко, ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2023 года. Степень технической готовности превышает 22%, передает ИА ЕАОMedia.
«Все работы, которые были запланированы на этот год, практически выполнены. В реализации проекта ожидается небольшое отставание. Оно связано с тем, что в регионе недостаточно квалифицированной рабочей силы. Мы работаем над устранением этой проблемы», — сказал Петренко.
Ранее областной онкологический диспансер Биробиджана получил новое медицинское оборудование общей стоимостью более 27 млн рублей. Технику закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение». В диагностическом отделении установлен аппарат УЗИ экспертного класса, в лаборатории появились новый анализатор крови и высокоточный микроскоп, а в стационаре уже проводят операции при помощи электрохирургического блока. Для успешного лечения онкозаболеваний крайне важна своевременная и точная диагностика, отмечают специалисты.