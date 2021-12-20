В Совбезе заявили о необходимости курсов русского языка для мигрантов
Мигрантам, приезжающим в Россию, необходимо пройти курс русского языка. Об этом 20 декабря заявил журналистам по итогам заседания научного совета помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов.
«Владение и использование языка страны как основного средства общения с принимающим населением — одно из обязательных условий успешной интеграции иммигрантов», — сказал Павлов.
При этом он отметил, что эти курсы должны быть бесплатными, отмечает ТАСС.
15 октября президент РФ Владимир Путин заявил о важности изучения русского языка мигрантами. Он назвал русский язык объединяющей силой, способствующей созданию единого цивилизационного пространства на территории Содружества Независимых Государств.
Для России важно, чтобы мигранты жили полноценной жизнью и легко адаптировались, отметил российский лидер.