Амурский подросток побил рекорд по подъему штанги на бицепс
Юный житель города Сковородино Амурской области установил мировой рекорд по поднятию штанги на бицепс в возрастной категории 14–15 лет. Это произошло во время чемпионата Азии по пауэрлифтингу, который проходил в Хабаровске.
На соревнованиях ученик школы № 1 Артем Карелин одержал победу в трех дисциплинах: подъем штанги на бицепс (61 кг), становая тяга (192,5 кг) и жим лежа (115 кг).
В общей сложности члены команды Сковородино привезли с чемпионата 21 медаль и семь кубков абсолютных чемпионов, пишет Амурская служба новостей.