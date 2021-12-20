«Мир» запускает акцию «МурМИР2022»

Пока весь мир готовится к встрече Года тигра, у телеканала «Мир» появились собственные усатые-полосатые символы года. Новогодние коты не только обещают сделать год добрым и пушистым в роликах телеканала, но и приглашают принять участие в новогоднем конкурсе.

Поскольку наступающий год пройдет под знаком большой полосатой кошки, на телеканале «Мир» решили провести акцию для всех обладателей домашних питомцев.

Акция «МурМИР2022» стартовала 16 декабря 2021 года во всех социальных сетях телеканала и продлится до 31 января 2022 года. Условия конкурса просты: участникам всего лишь нужно сделать фото или видео своего питомца в новогоднем антураже и разместить его в своем аккаунте в одной из социальных сетей («Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, TikTok, Facebook) с хештегом #МурМИР2022 с отметкой аккаунта @mir24tv. Также необходимо сделать репост записи о конкурсе на свою страницу во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или Facebook, Instagram —- себе в историю.

Каким будет фото любимца? Под праздничной елочкой, в новогоднем наряде или в хлопьях снега, а может, за праздничным столом — решать вам! Главное — передать дух самого веселого праздника на фото с мурчащим домашним любимцем.

Главный приз «МурМИР2022» — новенький смартфон, обладателя которого определят 1 февраля 2022 года с помощью генератора случайных чисел.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте MIR24.TV.