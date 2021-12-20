Полиция нашла тайник с украденными кассиршей из Ачинска деньгами

В Ачинске Красноярского края правоохранители обнаружили и изъяли часть денег, которые кассирша Анна Григорьева украла из банка. Об этом 20 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято 2 млн рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тыс. рублей», — приводит слова Волк «МВД Медиа».

Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими был изъят принадлежащий фигуранту дела автомобиль.

О том, что женщина сдалась полиции, стало известно 14 декабря. По данным следствия, руководитель кредитно-кассового офиса финансовой организации подал заявление о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс. Сама подозреваемая заявила, что стала жертвой шантажа. На допросе она рассказала, что отдала деньги угрожавшим ей людям, но не смогла описать внешность злоумышленников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

16 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.

Также было установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 19 декабря мужчине также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2022 года.