Очередного «неудобного» свидетеля отстранили от дела о крушении MH17

В Нидерландах 20 декабря приступили к оглашению обвинения по делу о Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. В ходе заседания был также отстранен важный свидетель, чьи показания отличаются от мнения стороны обвинения. Об этом 20 декабря сообщает РЕН ТВ.

«Голландский суд отклонил запрос защиты по делу МH17 предоставить документы о свидетеле, заявлявшем, что самолет не мог быть сбит ЗРК «Бук», — заявил судья Хендрик Стейнхейс.

Таким образом, только одна версия считается «доказанной», а по итогу слушания были также оглашены фамилии трех россиян и одного украинца, которые были признаны якобы виновными в произошедшем.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

В июне 2021 года глава МИД РФ РФ Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении MH17. По его словам, Штаты категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, сделанные в июле 2014-го, когда произошла катастрофа.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение. В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.