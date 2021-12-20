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Очередного «неудобного» свидетеля отстранили от дела о крушении MH17

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В Нидерландах 20 декабря приступили к оглашению обвинения по делу о Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. В ходе заседания был также отстранен важный свидетель, чьи показания отличаются от мнения стороны обвинения. Об этом 20 декабря сообщает РЕН ТВ.

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«Голландский суд отклонил запрос защиты по делу МH17 предоставить документы о свидетеле, заявлявшем, что самолет не мог быть сбит ЗРК «Бук», — заявил судья Хендрик Стейнхейс.

Таким образом, только одна версия считается «доказанной», а по итогу слушания были также оглашены фамилии трех россиян и одного украинца, которые были признаны якобы виновными в произошедшем.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

В июне 2021 года глава МИД РФ РФ Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении MH17. По его словам, Штаты категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, сделанные в июле 2014-го, когда произошла катастрофа.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing.

3 февраля 2020 года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение. В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

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