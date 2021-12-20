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Viasat и Megogo Distribution объявили о контентном партнерстве

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Группа компаний Viasat, лидер рынка платного телевидения в России, заключила контентную сделку с крупной кинопрокатной компанией Megogo Distribution. Несколько десятков популярных и известных кинокартин зарубежного и российского производства станут доступны зрителям телеканалов семейства TV1000 и пользователям пакета телеканалов ViP.

В рамках двухлетнего контракта в доступе появится множество разнообразного киноконтента на любой вкус, среди которых ожидаемые отечественные и зарубежные проекты разных жанров. На эксклюзивной основе будут показаны такие кинокартины, как: «Честный вор» (2020) — американский боевик Марка Уильямса с Лиамом Нисоном в главной роли; «Гренландия» (2020) — эффектный англо-американский фильм-катастрофа знаменитого режиссера Рика Романа; «Телохранитель жены киллера» (2020) — зрелищный англо-американский боевик с Райаном Рейнольдсом.

Кроме того, на эксклюзивной основе станут доступны такие новинки российского проката, как: «Смертельные иллюзии» (2019) — захватывающий триллер, снятый режиссером Олегом Асадулиным с Андреем Бурковским в главной роли; «Тень звезды» (2020) — музыкальная драма с Павлом Прилучным; «Булки» (2020) — увлекательная комедия о женском счастье, в роли главной героини — Кристина Асмус; «Стендап под прикрытием» (2021) — комедийный фильм режиссера Олега Асадулина о женщине-полицейском с Валентиной Мазуниной и Кириллом Нагиевым.

Благодаря новому контракту с Megogo Distribution в эфире телеканалов будут транслировать рейтинговые российские и голливудские фильмы, блокбастеры и старые кинохиты от ведущих киностудий мира. Уже с 1 декабря зрителям стали доступны в том числе такие кинокартины: «Законопослушный гражданин» (2009, США); «Стриптизерши» (2019, США); «Повар на колесах» (2014, США, Франция Бельгия); «Попробуй подкати» (2018, Франция, Бельгия); «Тайна семи сестер» (2017, Франция, Великобритания); «Мой парень — псих» (2012, США); «Тревожный вызов» (2013, США); «Византия» (2012, Великобритания, Ирландия); «Патруль времени» (2013, Австралия, США); «Шеф» (2012, Франция, Испания); «Идеальный побег» (2009, США); «Синистер» (2012, Великобритания); «Синистер 2» (2015, США, Великобритания); «Немыслимое» (2009, США); «Запретное царство» (2008, Китай, США); «Ужас Амитивилля: Пробуждение» (2015, США); «Мрачные небеса» (2013, США); «Скайлайн 2» (2016, США, Канада); «Хеллбой» (2019, США, Великобритания); «Бункер» (2011, Колумбия, Испания); «Видения» (2014, США); «Выхода нет» (2014, США, Таиланд); «Черное море» (2014, Великобритания, Россия); «Астрал» (2010, США); «Ограбление на Бейкер-Стрит» (2008, США, Великобритания); «Враг государства № 1» (2008, Франция, Канада); «Враг государства № 1: Легенда» (2008, Франция, Канада).

«Мы продолжаем наращивать наше присутствие в медиасегменте. Сделка с Megogo Distribution — это верный шаг в этом направлении. Мы заботимся о комфорте наших зрителей, предлагаем качественный разножанровый контент на любой вкус, и мы рады удовлетворить потребности даже самой искушенной аудитории. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным и привлечет новых зрителей, и увеличит охваты», — заявил генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

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