В Гидрометцентре предупредили москвичей о 18-градусных морозах

В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, в столице ожидается до –18 градусов мороза. Об этом в понедельник говорится в сообщении Гидрометцентра.

«Во вторник — день зимнего солнцестояния. Солнце медленно совершит свой поворот в сторону Северного полушария. Стартует астрономическая зима. Вторая волна декабрьских морозов пришла в Москву. Глубокий и обширный циклон, накануне пришедший в Европейскую Россию, открыл свободную дорогу воздуху из северных широт и добавил опускание тропосферного холода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сочетание этих двух факторов и обеспечит усиление морозов и отставание температуры от климатической нормы на 8–15 градусов с 21 по 24 декабря.

Так, 21 декабря в Москве ожидается небольшой снег, ветер северной четверти 6–11 м/с и гололедица. Ночью температура в столице опустится до –21 градуса, днем — до –18.

Ранее в этот день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22:00 21 декабря.

19 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за текущую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — до 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.