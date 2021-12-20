Около 100 человек эвакуировали в Москве из-за пожара в хостеле
Пожар произошел в хостеле на Волоколамском шоссе в Москве. В результате из здания были эвакуированы около 100 человек. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«В хостеле, расположенном на Волоколамском шоссе, дом 95, корпус 6, на первом этаже произошел пожар. Его площадь составила 2 кв. метра. Эвакуированы около 100 человек», — рассказал журналистам собеседник.
Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время возгорание потушили.
Ранее, 21 ноября, пожар произошел в пристройке хостела в Москве. Тогда пострадали три человека. Всего из горящего здания спасли 16 человек и эвакуировали около 80. Площадь возгорания составила 300 кв. м. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.