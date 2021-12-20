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Норма снега за декаду выпала в Ульяновске за одни сутки

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Сильный снегопад накрыл Ульяновск в ночь на понедельник, 20 декабря. На улицы города вывели семь колонн спецтехники. Для обработки мостов, подъемов и путепроводов использовали более 280 т реагентов. Территории у домов расчищали 75 дворников. Всего за ночь спецмашины совершили 40 рейсов, вывозя снег на полигоны.

Впрочем, как пишет ulpravda.ru, ближе к обеду результаты работы коммунальных служб были заметны лишь на центральных улицах города. На окраинах Ульяновска дороги так и остались заснеженными.

По словам начальника отдела прогнозирования Ульяновского гидрометцентра Натальи Александровой, к середине недели ожидаются сильные морозы: до -19 градусов днем и до -27 градусов ночью. Специалисты предупреждают, что, если не убрать снежную кашу на дорогах, она замерзнет, возникнет гололедица.

В Москве 20 декабря и до 23 декабря объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

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