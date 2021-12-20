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Экономист допустил зачисление возможного безусловного дохода на депозиты малоимущим

Экономист Домащенко допустил зачисление возможного безусловного дохода на депозиты малоимущим
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Предложение Банка России ограничить размер депозита для малоимущих граждан суммой в 100 тыс. рублей может быть одним из этапов по введению безусловного базового дохода (ББД) в стране. Об этом заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, в понедельник, 20 декабря.

Ушли на базу: в ГД предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч
Необходимые для этого 18 трлн рублей — неподъемная сумма для бюджета, отмечают экономисты

«Лица, получающие безусловный базовый доход, будут иметь статус малоимущих и для них будут открываться подобные вклады. Не исключено, что и базовый доход будет зачисляться на эти счета», — допустил экономист.

По словам Домащенко, разговоры о ББД ходят давно, но, по всей видимости, перед электоральным циклом что-то подобное можно ждать.

О введении соответствующего вида депозита сообщил ранее в этот день заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. Речь идет о вкладах для небогатых граждан, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке регулятора, либо к инфляции. Идея создания такого продукта впервые была озвучена в конце ноября зампредседателя ЦБ Ольгой Поляковой в ходе ее выступления в ГД.

По словам Чистюхина, сейчас разрабатываются пять мер, которые создадут для граждан на финансовом рынке «более справедливую и дружелюбную среду». Среди них: специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир», на который по лимитированному объему будут начислять проценты «чуть меньше ключевой ставки», снимать наличные без комиссий и совершать переводы и платежи до 15 тыс. рублей в месяц. Также предлагается ввести возможность брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях, освободить переводы граждан со своего счета в одном банке на своей счет в другом банке от комиссии и другие меры.

В начале декабря в ряде крупных банков рассказали «Известиям», что на новые депозиты для малоимущих следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей. Идею поддержали в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. При этом заместитель председателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выступил против лимитов по сумме таких вкладов, поскольку речь идет о гражданах с невысокими доходами.

В начале июня депутаты Госдумы выступили с предложением ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей в месяц. Осенью фракция собиралась направить в правительство инициативу о распространении ББД на всех россиян, но этого не произошло. Если бы проект приняли, ежегодно на его реализацию потребовалось бы выделять около 18 трлн рублей.

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