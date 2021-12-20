В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы по состоянию на 17:45 в понедельник, 20 декабря, оцениваются в девять баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, в некоторых районах столицы — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Также значительные затруднения в движении наблюдаются на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Загруженность дорог в городе снизится к 20:00 мск, передает агентство городских новостей «Москва».

Уже днем в понедельник крупные заторы образовались на дорогах возле станций метро «Белорусская», «Сухаревская», «Таганская», «Текстильщики» и «Кантемировская». Также было значительно затруднено движение на северо-западе и юге МКАД, пишет РИАМО.

В столичном дептрансе призвали автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада, пишет «Москва 24». Также там отметили, что личные автомобили едут со средней скоростью 22 км/ч, а автобусы — 27 км/ч.

В дептрансе добавили, что основная причина высокой загруженности — период предпраздничных поездок в торговые центры, строительные работы, из-за которых ограничено движение, а также снегопад.

В частности, строительные работы ведутся на 85-м км и 90-м км МКАД, проспекте Мира, д. 198, на Рижской и Лужнецкой эстакадах ТТК, Волгоградском проспект, 45.

18 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о рекордных морозах в Москве. По словам синоптика, в ближайшие дни ожидаются сильный ветер и обильный снегопад.