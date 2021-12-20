Сборные РФ и США по плаванию завоевали золото в эстафете на ЧМ в Абу-Даби
Мужская сборная России по плаванию 20 декабря поделила золотые медали со спортсменами из США в комбинированной эстафете 4х50 на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.
Российские и американские спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 30,51 секунды. Третье место завоевала команда Италии (+0,27 секунды).
Днем ранее россиянин Климент Колесников завоевал две золотые медали на ЧМ в Абу-Даби. Так, спортсмен выиграл золотую медаль на короткой воде в заплыве на 50 м на спине и награду высшей пробы на дистанции 100 м комплексным плаванием, добавляет сайт «Спорт-Экспресс».
Ранее, 16 декабря, российские пловцы завоевали золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Российская четверка проплыла эстафету с общим временем 3 минуты 3,45 секунды. На старт вышли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.