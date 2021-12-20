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Дело в отношении россиянки Сапеги передано прокурору для направления в суд

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Следственный комитет Белоруссии передал уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги прокурору для направления в суд. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест» — говорится в сообщении.

Отмечается, что ей окончательно предъявлено обвинение по семи статьям. В частности, россиянку обвиняют в разжигании социальной розни, нарушении правил обращения с личными данными, угрозах силовикам, а также преступлении против информационной безопасности.

«В ходе предварительного расследования обвиняемой выполнены условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве», — заключили в белорусском СК.

5 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что дело его падчерицы пока не было направлено в белорусский суд. По словам мужчины, психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Тогда же стало известно, что дело Сапеги готовят для передачи в суд. Отмечалось, что девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса о разжигании социальной вражды. Максимальный срок по данной статье — до 12 лет лишения свободы, однако Сапега заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому суд не может назначить больше половины этого срока.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.

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