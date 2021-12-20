Похищенные у пожилой псковички старинные иконы вернули хозяйке

Полицейским удалось вернуть жительнице Пскова принадлежащие ей по закону старинные иконы. Подозреваемого задержали, правоохранителям удалось не допустить продажи культурных ценностей.

Сегодня, 20 декабря, начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин передал иконы законному владельцу.

Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на региональное УМВД, преступление было совершено минувшим летом. Местный житель вошел в доверие к 85-летней пенсионерке и похитил из ее квартиры четыре иконы.

Искусствоведческая экспертиза показала, что одна из икон относится к первой половине XIX века и представляет культурно-историческую ценность особого художественного значения.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области в Свято-Троицкий кафедральный собор вернули чудотворную икону святителя Николая. В 2019 году из-за драгоценных украшений икону выкрали из собора. Ее нашли, но с повреждениями.