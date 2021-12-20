Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Дело в отношении россиянки Сапеги передано прокурору для направления в суд
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна
Мир
Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России
Мир
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
Общество
МОЭК повысит температуру в системе теплоснабжения Москвы из-за морозов
Экономика
В России ужесточили выдачу спецмарок для табачной продукции
Мир
Порошенко вызван на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Спорт
Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»
Мир
Польский президент выступил против уступок ЕС в отношении России
Мир
Зеленский подписал закон о двойном гражданстве

ЦБ хочет ограничить спецвклады для малоимущих до 100 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России хочет ограничить сумму депозита для малообеспеченных граждан суммой 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В бедноте и не в обиде: вклады для малоимущих предлагают ограничить 300 тыс.
Поможет ли депозит по повышенной ставке улучшить материальное положение семей

Специальный депозит смогут открыть россияне, сведения о которых содержатся в единой информационной госсистеме соцобеспечения. Можно будет иметь только один спецвклад на ограниченную сумму, процентная ставка по нему будет плавающей.

Зампред Центробанка во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы подчеркнул, что регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных. По его словам, ЦБ разрабатывает пять мер, которые создадут «более справедливую и дружелюбную среду».

В частности, одной из мер является введение постоянных кредитных каникул, чтобы заемщики могли просить банки или микрофинансовые организации (МФО) об отсрочках по ссудам. Также предлагается обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.

По словам Чистюхина, ЦБ также намерен добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам.

Ранее, 6 декабря, в ряде крупных банков рассказали «Известиям», что на новые депозиты для малообеспеченных следует установить лимиты до 200300 тыс. рублей. Идею регулятора поддержали в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Однако заместитель председателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выступил против лимитов по сумме таких вкладов, поскольку речь идет о гражданах с невысокими доходами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021