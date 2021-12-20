ЦБ хочет ограничить спецвклады для малоимущих до 100 тыс. рублей

Банк России хочет ограничить сумму депозита для малообеспеченных граждан суммой 100 тыс. рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Специальный депозит смогут открыть россияне, сведения о которых содержатся в единой информационной госсистеме соцобеспечения. Можно будет иметь только один спецвклад на ограниченную сумму, процентная ставка по нему будет плавающей.

Зампред Центробанка во время парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы подчеркнул, что регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных. По его словам, ЦБ разрабатывает пять мер, которые создадут «более справедливую и дружелюбную среду».

В частности, одной из мер является введение постоянных кредитных каникул, чтобы заемщики могли просить банки или микрофинансовые организации (МФО) об отсрочках по ссудам. Также предлагается обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.

По словам Чистюхина, ЦБ также намерен добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам.

Ранее, 6 декабря, в ряде крупных банков рассказали «Известиям», что на новые депозиты для малообеспеченных следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей. Идею регулятора поддержали в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Однако заместитель председателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выступил против лимитов по сумме таких вкладов, поскольку речь идет о гражданах с невысокими доходами.