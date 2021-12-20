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Дело возбудили после смертельного ДТП под Мурманском

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП на автодороге Мишуково–Снежногорск в Кольском районе Мурманской области. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ДТП произошло в воскресенье, 19 декабря, около 20 часов. Автомобиль Subaru выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом.

ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное УГИБДД пишет, что в легковушке находилась семья — мать, отец и двое детей полутора и четырех лет. Отец скончался на месте до приезда скорой помощи, мать и дети получили телесные повреждения. Они госпитализированы.

Следствие должно установить виновника случившегося. Проводятся необходимые следственные действия для восстановления картины произошедшего. Ведется сбор и закрепление доказательств.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области прокуратура проводит проверку по факту наезда грузовика на 15-летнюю школьницу. От полученных травм девочка скончалась на месте.

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