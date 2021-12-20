МОЭК повысит температуру в системе теплоснабжения Москвы из-за морозов

ПАО «МОЭК» увеличит температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения в связи с похолоданием в Москве. Об этом пресс-служба энергетической компании сообщила в понедельник, 20 декабря.

«МОЭК в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры, пишет РИАМО.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22:00 21 декабря, сообщает телеканал «360».

Ранее, в понедельник, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть страны в ближайшие дни ожидает «волна холода». Как отметил метеоролог, в столице в понедельник днем будет –7...–5 градусов, во вторник — –18...–16 градусов, в среду — –20...–18 градусов. С четверга мороз начнет постепенно ослабевать — –18...–13 градусов, в пятницу — –15...–10 градусов, а в субботу — –9...–5 градусов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов к понедельнику достигнет 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.