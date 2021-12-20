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Порошенко вызван на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря по делу о поставках угля из Донбасса. Об этом 20 декабря сообщил его адвокат Илья Новиков.

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«Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката, делом против Порошенко о поставках угля из Донбасса власти пытаются отвлечь внимание общества от энергетического кризиса в стране.

«Обществу пытаются скормить историю про плохие и неправильные закупки угля при Порошенко в 2014 [году] на фоне пустых угольных складов в 2021, полной зависимости от России по углю и электричеству и серии скандалов с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и его ближайшим окружением, офшорами, вагнеровцами, гостайной», — отметил Новиков.

Пресс-служба государственного бюро расследований Украины сообщила, что Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам.

Ранее, 17 декабря, следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

До этого, 12 ноября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

Тогда же глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

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