Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Дело в отношении россиянки Сапеги передано прокурору для направления в суд
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна
Мир
Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России
Мир
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
Общество
МОЭК повысит температуру в системе теплоснабжения Москвы из-за морозов
Экономика
В России ужесточили выдачу спецмарок для табачной продукции
Мир
Порошенко вызван на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Спорт
Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош»
Мир
Польский президент выступил против уступок ЕС в отношении России
Мир
Зеленский подписал закон о двойном гражданстве
Сюжет:

Клишас объяснил невозможность введения штрафов в РФ за отказ вакцинироваться

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса не могут быть введены в России. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Справки и обязанности: вакцинацию от COVID внесут в календарь прививок
Когда документ будет готов к рассмотрению в окончательном чтении

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Известиям», что в нижней палате российского парламента не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

Парламентарий также подчеркнул, что не поддерживает меры принуждения и наказания, если человек не хочет вакцинироваться.

В этот же день сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации и необходимости в применении подобных мер нет. По его словам, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021