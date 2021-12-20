Клишас объяснил невозможность введения штрафов в РФ за отказ вакцинироваться

Штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса не могут быть введены в России. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«У нас нет обязательной вакцинации. Поэтому штраф за отказ от вакцинации не может быть поддержан», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил «Известиям», что в нижней палате российского парламента не обсуждают введение штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса.

Парламентарий также подчеркнул, что не поддерживает меры принуждения и наказания, если человек не хочет вакцинироваться.

В этот же день сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в Совете Федерации не обсуждается возможность введения штрафов за отказ от вакцинации и необходимости в применении подобных мер нет. По его словам, введение санкций за отказ от вакцинации «вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что решение о вакцинации от COVID-19 должно быть добровольным. Также российский лидер неоднократно подчеркивал необходимость разъяснительной работы: он призвал рассказывать россиянам о преимуществах вакцинации и тяжелых последствиях COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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