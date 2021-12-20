В Театре Образцова состоится премьера спектакля «Я – Сергей Образцов»

К 120-летию Сергея Образцова и в юбилейный 90-й год созданного им театра в Москве 21 декабря состоится премьера постановки Екатерины Образцовой «Я – Сергей Образцов».

В главной роли выступит актер Евгений Цыганов. «Я – Сергей Образцов» — это кукольное путешествие через весь XX век; куклы создадут образы маленького и взрослого Образцова, Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина, а также других исторических знаменитостей. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого Образцова.

Екатерина Михайловна Образцова, режиссер-постановщик спектакля: «Сергей Образцов - ровесник века, поэтому через призму его жизни можно рассказать об истории всего столетия. Он был лично знаком с теми, кто создавал мировую историю, и сам был ее активным участником. Для меня это особенная работа и абсолютно новое решение сценического пространства».

Евгений Цыганов, исполнитель главной роли: «Для меня это первый опыт работы в кукольном театре, и опыт очень волнительный, так как мне доверили роль самого Сергея Образцова. Новый спектакль — это попытка увидеть XX век глазами нашего героя, который так и называл себя - «ровесник века». Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актёр, режиссёр, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора. Думаю, что эта необычная постановка будет интересна всем поколениям».

Спектакль создан по книгам и рисункам Сергея Владимировича Образцова.

Вход на мероприятие возможен только по QR-коду. 12+