Житель Югры случайно подстрелил полуторагодовалого сына из ружья

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту тяжелого ранения полуторагодовалого ребенка. Мальчика случайно подстрелил из ружья его отец.

Инцидент произошел ночью 18 декабря в поселке Кондинское. По данным следственного комитета, 35-летний мужчина во время ссоры с сожительницей начал угрожать ей убийством и допустил неосторожное обращение с охотничьим ружьем. Подозреваемый произвел выстрел и попал по ногам своего сына. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Мальчик с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством. В правоохранительных органах уточнили, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

17 декабря сообщалось о ранении ребенка в одной из московских школ во время тренировки по стрельбе. Медики извлекли пулю от пневматического оружия из шеи мальчика. Установлено, что во время занятия школьник выстрелил в стену, пуля рикошетом попала в него.