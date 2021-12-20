«Известия» запустили спецпроект «Наука и Технологии. Что изобретают в России»

SMM-редакция МИЦ «Известия» подготовила уникальный спецпроект в честь Года науки 2021: «Наука и Технологии. Что изобретают в России»

«Известия» в своем лендинге рассказывают о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизни людей и общества в целом.

В спецпроекте сделан акцент на научных разработках и необычных технологиях. Например, в нем рассказывается о переводе и написании текста нейросетью таких компаний, как VK, «Яндекс», «Сбер». Читатели смогут узнать о российской разработке «НейроЧат», позволяющей людям, неспособным говорить и двигаться, вести онлайн-переписку с другими пользователями, используя для этого только силу мыслей.

Также «Известия» делятся интересными фактами о российском проекте по созданию медицинского экзоскелета для реабилитации и социальной адаптации людей с нижней параплегией «ЭкзоАтлет». Компания разработала устройство, другими словами «внешний скелет», для дополнения физических возможностей человека. Особенность разработки заключается в естественном перекате стопы, настраиваемом индивидуально под параметры каждого пациента, а также в стимуляции мышечных тканей пораженных частей.

Рассказывается в спецпроекте и о самой загадочной элементарной частице во Вселенной — нейтрино. Ее можно описать как частицу-невидимку, потому что она не имеет заряда, ее масса практически нулевая, а скорость движения равна скорости света. Изучение нейтрино помогает понять, как устроены звезды, галактики и черные дыры, как родилась Вселенная и что с ней будет в будущем.

Кроме этого, SMM-команда рассказала о первой за 20 лет новой термоядерной установке «Токамак Т-15МД», построенной в России, запуск которой провели в Курчатовском институте в мае 2021 года.

Познакомиться с уникальным спецпроектом «Известий» можно по ссылке.

Проект благодарит за помощь: Реабилитационный центр «Преодоление», Научно-практический центр детской психоневрологии, компании «НейроЧат» и «ЭкзоАтлет», Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Григория Владимировича Домогацкого — члена-корреспондента РАН, руководителя международного проекта «Байкал», Институт ядерных исследований РАН, «Сбер», «Яндекс», VK.