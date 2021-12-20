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«Температурные качели» ожидаются на территории Липецкой области

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Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры на территории Липецкой области. Сильные морозы сменятся оттепелью.

Согласно прогнозам, в ближайшие четыре дня в регионе ожидается холодная погода. С 22 по 24 декабря температура воздуха будет опускаться до –21 градуса по ночам, при этом возможны осадки в виде снега. Об этом пишет LipetskMedia.

К выходным в Липецкой области наступит оттепель. 25 декабря температура воздуха в дневные часы поднимется до +1 градуса, вероятны осадки в виде дождя.

20 декабря гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря. В столице ожидается очень низкая температура, на 7–12 градусов ниже нормы.

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