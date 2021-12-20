Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО должно разметить войска на Украине и разработать план действий против России. Об этом он сообщил в понедельник, 20 декабря, на брифинге в Киеве.

«НАТО должно отреагировать не только тем, что оно сконцентрирует свои войска на восточном фланге, но и усилением своего военного потенциала», — сказал он.

На его взгляд, должен быть алгоритм действий, а именно сценарии А, Б и С.

Также литовский лидер отметил, что интеграция России и Белоруссии якобы нарушает баланс в регионе и Евросоюзу не следует закрывать на это глаза.

7 декабря состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена по видеосвязи, в ходе беседы глава Белого дома обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

В ответ на это Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

21 ноября Песков сказал, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».