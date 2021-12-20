В Сети опубликовали рисунки нового внедорожника Lada Niva Legend

Художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть обновленный внедорожник Lada Niva Legend. Изображения опубликовали 17 декабря на портале Quto.ru.

Автомобиль мог бы получить новый бампер со светодиодными круглыми фарами и боковые зеркала с повторителями поворотов от модели Lada Vesta.

Сзади у обновленного внедорожника Lada Niva Legend мог бы появиться доработанный бампер, новые фонари и стеклоочиститель с короткой щеткой. На крышке багажника могла бы появиться контрастная накладка с надписью Lada во всю ширину.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о переименовании модели Lada 4×4 и возвращении ей первоначального названия Niva в январе 2021 года. Теперь внедорожник называется Lada Niva Legend.

Для Lada Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели.

Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств.

Внедорожник оснащается бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механика.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000, или 1–1,4 млн рублей по текущему курсу.