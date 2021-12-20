Прямой авиарейс свяжет Астрахань и Элисту (Республика Калмыкия) в 2022 году. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю.

Полетная программа откроется с 11 января и продлится до 26 марта. Об этом сообщает «Астрахань 24». Время в пути составит 1 час.

На маршруте авиакомпания задействует самолеты ATR-72-500 вместимостью 70 пассажиров. Минимальная стоимость билета составит 1158 рублей.

В середине декабря годовой пассажиропоток аэропорта Астрахани впервые в истории превысил 800 тыс. человек. Увеличению числа пассажиров способствовало развитие маршрутной сети. В 2021 году были открыты субсидируемые направления в Челябинск, Нижний Новгород, Пермь и другие города.