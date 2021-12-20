Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Дело в отношении россиянки Сапеги передано прокурору для направления в суд
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна
Мир
Президент Литвы призвал НАТО разработать план против России
Мир
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
Общество
МОЭК повысит температуру в системе теплоснабжения Москвы из-за морозов
Экономика
В России ужесточили выдачу спецмарок для табачной продукции
Мир
Порошенко вызван на допрос по делу о поставках угля из Донбасса
Общество
В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением
Авто
Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах
Общество
Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

Трассу в районе Оренбурга закрыли для транспорта из-за метели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургской области ввели ограничение движения из-за плохой видимости на дорогах. Метель затруднила ситуацию на участке трассы М-5 «Урал».

По данным ФКУ «Упрдор «Приуралье», ограничение будет действовать до 20:00 по местному времени на участке между поселками Новосергиевка и Черноречье. Об этом пишет 56orb.ru. Специалисты отмечают, что видимость на трассе упала практически до нуля, также проезду мешает снег. Для обеспечения проезда приняты меры по очистке проезжей части, в уборке участвуют 130 единиц техники.

Одновременно возобновлено движение по трассе Актобе–Орск, которая была закрыта из-за сильной метели. Плохая видимость отмечалась в течение дня на участке с 39-го по 136-й км. Проезд разрешен для легкового транспорта.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием семи машин, в том числе грузовика, на трассе Оренбург–Самара. По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля из-за плохой видимости при совершении обгона допустил столкновение с фурой. После этого легковушку отбросило, она столкнулась еще с пятью автомобилями. Травмы получили пять человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021