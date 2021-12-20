Трассу в районе Оренбурга закрыли для транспорта из-за метели

В Оренбургской области ввели ограничение движения из-за плохой видимости на дорогах. Метель затруднила ситуацию на участке трассы М-5 «Урал».

По данным ФКУ «Упрдор «Приуралье», ограничение будет действовать до 20:00 по местному времени на участке между поселками Новосергиевка и Черноречье. Об этом пишет 56orb.ru. Специалисты отмечают, что видимость на трассе упала практически до нуля, также проезду мешает снег. Для обеспечения проезда приняты меры по очистке проезжей части, в уборке участвуют 130 единиц техники.

Одновременно возобновлено движение по трассе Актобе–Орск, которая была закрыта из-за сильной метели. Плохая видимость отмечалась в течение дня на участке с 39-го по 136-й км. Проезд разрешен для легкового транспорта.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием семи машин, в том числе грузовика, на трассе Оренбург–Самара. По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля из-за плохой видимости при совершении обгона допустил столкновение с фурой. После этого легковушку отбросило, она столкнулась еще с пятью автомобилями. Травмы получили пять человек.