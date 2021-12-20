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Бизнес оценил расширение списка сервисов на госуслугах

В «Опоре России» оценили расширение списка сервисов на госуслугах
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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в понедельник, 20 декабря, оценил анонсированное российским правительством в 2022 году расширение списка услуг, предоставляемых через портал госуслуг.

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Ранее в этот же день премьер-министра РФ Михаил Мишустин сообщил, что на портале появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость. Всего в начале следующего года на госуслугах появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса.

Мишустин подчеркнул, что ранее подобные услуги предоставлялись на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

Так, согласно перечню государственных услуг, которые предприниматели смогут получить через портал, — оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Кроме того, среди прочего, возможно будет получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также разрешение осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Сигал подчеркнул, что любые меры, способствующие хотя бы небольшому облегчению функционированию малого бизнеса, можно назвать благом. Он отметил, что наиболее существенной среди указанных выше услуг, которые можно будет оформить через госуслуги с 2022 года, является возможность получать лицензии на розничную торговлю алкогольной продукции для предприятий торговли.

«Это достаточно широкий слой предпринимателей с ним сталкивается. То есть это благо. Другие меры они тоже хороши, но все-таки они более узкие, касаются более узкой группы предпринимателей. В целом, конечно же, такие меры надо поддерживать», — отметил Сигал.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей.

1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В него попали ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг.

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