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Рабочие разрушили памятник археологии XV века под Псковом

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Строители во время земляных работ разрушили остатки крепости XV века, которые ранее нашли в деревне Кобылье Городище Гдовского района в Псковской области. О том, можно ли утраченное восстановить, информации пока не было.

Как пишет Псковское агентство информации, около 1 месяца назад археологи обнаружили часть древней крепостной стены, построенной в 1462 году. 2 декабря группа вынуждена была вернуться в Псков из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время, несмотря на 20-градусный мороз, рабочие выкопали траншею на месте крепости. В результате они полностью уничтожили культурный слой крепости Кобыла и Кобыльского погоста XV–XVII веков.

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