В МИД Белоруссии рассказали о нападении на посольство страны в Лондоне

19 декабря было совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне, один дипломат получил серьезные телесные повреждения. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

«Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Предположительно, они входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

В МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому был заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «данная попытка расправы [...] красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих».

Ранее, 2 декабря, США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял о нежелании Евросоюза вести переговоры по миграционному кризису. Кроме того, глава государства указал на то, что переговоры по этой теме не ведутся и непосредственно с Германией.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.