Новые случаи лейкоза крупного рогатого скота выявили в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе выявили 14 новых случаев лейкоза крупного рогатого скота. Осмотр животных ведется в рамках профилактической работы по выявлению опасных заболеваний.

Специалисты окружной ветеринарной службы обследовали почти 3 тыс. голов крупного рогатого скота. У 14 животных обнаружен вирус лейкоза, пишет Muksun.fm. Зараженные животные содержались на сельскохозяйственном предприятии.

Ветеринарная служба проводит мероприятия для оздоровления хозяйства. В частности, ведется очистка и дезинфекция территории, проводятся дополнительные лабораторные исследования животных.

Днем ранее сообщалось о введении карантина по лейкозу крупного рогатого скота в шести городских округах Калининградской области. Ограничения затронули 17 подсобных хозяйств.

Лейкоз крупного рогатого скота является смертельным вирусным заболеванием. Раковые новообразования появляются в лимфатической системе и внутренних органах.