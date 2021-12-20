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В МИД России не располагают данными о форме и содержании ответа США по безопасности

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МИД России в настоящее время не располагает сведениями о форме и содержании возможного ответа Соединенных Штатов на переданные им документы по безопасности. Москва надеется, что Вашингтон в полной мере осознает всю важность гарантий безопасности, а также необходимость срочного ответа на запрос РФ. Об этом 20 декабря заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, понимание того, в какой именно форме от США последует ответ на выдвинутые Москвой предложения, на данный момент отсутствует.

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«По поводу того, в чем может состоять американский ответ, мы пока можем только высказывать предположения. Я лишь надеюсь, что Штаты уловили один из главных элементов нашей позиции, заключающийся в том, что данный вопрос срочный и не терпит отлагательств, что им нужно заниматься вплотную и быстро. Поэтому Россия ожидает сейчас быстрых сигналов», — сказал дипломат.

Ранее в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. При этом он допустил положительное развитие отношений с Вашингтоном, если США пойдут навстречу в этом вопросе. По словам дипломата, маловероятно, что Штаты откажутся от предложений России. Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с «Известиями» предположила, что реакцией американских властей на запрос России по гарантиям безопасности, вероятнее всего, будет затягивание процесса. Так, по словам политика, одна из причин такого поведения может состоять в том, что до Рождества (25 декабря) в США традиционно сохраняется политически неактивный период, в ходе которого никаких решений, как правило, не принимается.

В свою очередь, профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин объяснил «Известиям» затягивание США с ответом на предложения РФ. На его взгляд, Вашингтон не торопится озвучить решение, так как Россия начала говорить с США несколько другим языком, от которого в Белом доме уже отвыкли. Кроме того, эксперт добавил, что не стоит торопить Вашингтон и педалировать ситуацию.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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