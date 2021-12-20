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Польский президент выступил против уступок ЕС в отношении России

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Польский лидер Анжей Дуда сообщил, что считает недопустимыми «уступки» Евросоюза (ЕС) в отношении РФ, добавив, что Москва должна «сделать шаг назад». Об этом в понедельник, 20 декабря, политик заявил после завершения встречи глав стран «Люблинского треугольника», соглашения, в рамках которого Украина, Польша и Литва сотрудничают в таких сферах, как инфраструктура и экономика.

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«Я считаю, что мы должны действовать предупредительно и требовать решительного отступления российской стороны. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта не будет», — приводит слова Дуды портал Rzecz Pospolita.

Ранее, 17 декабря, лидеры стран — членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Кроме того, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в тот же день, что Россия привыкла к рестрикциям Запада и наладила работу в данных условиях. Как добавил сенатор, санкции не достигают своего результата.

Весь эффект от вводимых ограничений сводится к «испорченным глазам» после их чтения, отметил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Кроме того, Рябков добавил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности. Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, пояснил Рябков.

До этого, 13 декабря, российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу с британским премьером Борисом Джонсоном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ.

Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметил Путин, а также использует в регионе запрещенные Минскими соглашениями вооружения и беспилотники.

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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