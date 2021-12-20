Рыбаков назвали главной угрозой архитектурных памятников Карелии

Рыбаки считаются главной угрозой целостности памятников архитектуры Карелии. Так считают в республиканском управлении по охране объектов культурного наследия. Большая часть архитектурных ценностей находится в труднодоступных частях Карелии, добраться туда бывает трудно для ухода за памятниками.

По словам главы ведомства Юлии Алиповой, которые приводит ИА «Карелinform», сохранение этих объектов зачастую проблематично, поскольку чаще всего эти места используют рыбаки. У специалистов нет возможности уследить, чтобы памятники не уничтожили и не сожгли.

Эксперты предлагают внести ряд изменений в российские законы для того, чтобы дать возможность перенести памятники архитектуры в более приближенные к цивилизации районы. В качестве примера в ведомстве привели Варавинскую церковь, которую перенесли из заброшенной деревни в город. Ее отреставрировали и используют по назначению.