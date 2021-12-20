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Аналитик оценил вероятность дефицита фруктов и овощей из-за ограничения поставок

Аналитик Коган оценил вероятность дефицита фруктов и овощей из-за ограничения поставок
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Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило поставки фруктов и овощей только некоторых производителей из Турции, Египта, Ирана и Китая, а не в целом из этих стран, поэтому вероятность того, что на полках вдруг не будет мандаринов, гранатов и других фруктов и овощей, крайне невелика. Об этом заявил «Известиям» Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», 20 декабря.

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О том, что Роспотребнадзор предупредил торговые сети столицы о необходимости приостановить продажу запрещенных к ввозу в Россию овощей и фруктов некоторых производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана, шоколадных яиц, кукурузной лапшы, вермишели и чипсов из ряда заводов КНР, стало известно ранее в этот день. Об этом говорится в письме московского управления надзорного ведомства от 15 декабря за подписью ее главы Елены Андреевой, которое имеется в распоряжении редакции «Известий». Запрет был принят на основании неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.

В Минсельхозе заявили «Известиям», что не ожидают перебоев в поставках продукции на внутренний рынок и роста цен. Там рассказали, что российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из Турции и других стран, включая Пакистан, Марокко, Аргентину, Перу, Египет и ЮАР.

По словам Когана, чтобы возник дефицит продукции, должны «полностью остановиться» поставки из-за рубежа, чего не было даже в период локдауна.

Он отметил, что, по большому счету, в приостановках поставок продуктов ряда иностранных производителей «нет ничего принципиально нового», поскольку Роспотребнадзор периодически останавливает ввоз от некоторых зарубежных производителей из-за превышения норм по пестицидам и другим химикатам, применяемым при выращивании плодов.

«Поэтому, скорее всего, следующая партия от тех компаний, чьи поставки сейчас заблокированы, может быть уже в пределах нормы», — сказал он.

Аналитик допустил, что «создать такие проблемы» могли логистические компании, которые «иногда опрыскивают» плоды в ходе доставки в другую страну, чтобы они дольше оставались сочными.

Теоретически, по его словам, ритейлеры могут воспользоваться «инфошумом вокруг традиционно зимних плодов и немного поднять на них цены, объясняя это определенным дефицитом». Но в таком случае есть риск привлечь к себе лишнее внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поэтому маловероятно, что из-за этого происшествия что-то критично изменится, заключил специалист.

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