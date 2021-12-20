На Украине оценили влияние запрета на вступление в НАТО на действия Киева

Тот факт, что в основе государственности Украины лежит ее внеблоковый статус и она не может вступить в НАТО, не повлияет на действия Киева. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил «Известиям» украинский политик, экс-депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, добавив, что в настоящее время Украина не является независимым государством.

«Вопрос стоит именно в декларации о независимости. А как может идти речь о какой-то независимости, если Украина не является независимым государством? <…> Все основные элементы независимости в стране сегодня не выполняются, они давно подорваны. Поэтому смотреть на эти декларации, меморандумы уже бессмысленно. А нынешние власти будут делать только то, что выгодно их работодателям, тем, кто их нанимал. А их нанимали те, кто им платит», — подчеркнул он.

По словам экс-депутата Верховной рады, на Украине все элементы независимости, которые были прописаны в декларации, не выполняются и не будут выполнятся. Балицкий подчеркнул, что можно про это всё это забыть, поскольку всё будет делаться в угоду тем, кто дает властям деньги, поставляет оружие и тд.

«Поэтому вступление страны в НАТО или какой-нибудь еще альянс — это всё не зависит ни от каких документов, которые подписывались. Сегодня нынешние власти могут делать то, что хотят», — заключил украинский политик.

Ранее в этот же день «Страна.ua» выпустила материал, в котором указывается, что летом 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, где в разделе «Внешняя и внутренняя безопасность» было указано, что «Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

Отмечалось, что позже документ лег в основу Акта провозглашения независимости Украины, а с принятием первой украинской конституции в 1996 году правовая преемственность между документами сохранилась. Даже после внесения изменений в текст конституции, когда членство в НАТО назвали стратегическим курсом, ссылка на Акт о независимости осталась в документе.

Таким образом, как подчеркнули авторы статьи, все основные документы, на которых базируется создание и само существование Украины как государства, основаны на декларации, которая запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы.

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

В тот же день член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

16 декабря политолог Лукас Лейрос заявил, что постоянные провокации Украины в адрес России могут оставить ее без поддержки НАТО. Лейрос считает, что Украина — это лишь инструмент в руках альянса, а в Киеве свое положение не понимают и тешатся чувством безнаказанности. Мнимое ощущение безопасности, по словам эксперта, подталкивает страну к активному ведению «тайной войны».