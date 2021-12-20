Алишер Усманов рассказал о процессе внедрения «зеленой» металлургии в России

Холдинг Металлоинвест первым в России начал преобразовывать черную металлургию в «зеленую», и это было личным решением предпринимателя Алишера Усманова. Об этом 20 декабря сам бизнесмен рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Это было мое личное решение. Заниматься этим начал в первую очередь генеральный директор Лебединского ГОКа Калашников. Умный инженер советский. В данном случае он хоть и с погрешностями, но выбрал абсолютно правильный стратегический путь», — заявил он.

Сегодня, по словам Усманова, Металлоинвест каждые три-четыре года строит новые комплексы по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ. По своему составу ГБЖ сходно с чугуном и используется в качестве добавки к металлолому при выплавке стали, но, в отличие от металлолома, практически не содержит сторонних примесей. В сравнении с производством чугуна энергозатраты и выбросы парниковых газов при производстве ГБЖ меньше на 50%.

Усманов отметил, что в данный момент на горнообогатительных комбинатах Металлоинвеста строятся сразу два ГБЖ-комплекса, что даст 10 млн тонн сырья. «В Европе, например, Германия производит 35 млн тонн (стали. – ред.)., отметил Усманов. – «Мы рассматриваем их как один из плацдармов обеспечения Европы чистым сырьём. В этом мы видим сегодняшнюю важную задачу для Металлоинвеста. Я, правда, этим уже сам специально не занимаюсь, но помогаю ребятам налаживать связи в Германии, а германскому бизнесу - найти ещё один так называемый устойчивый элемент развития, как они сейчас говорят, в виде кооперации с российскими добывающими металлургическими компаниями».

Кроме того, миллиардер подчеркнул, что преобразование черной металлургию в «зеленую» в первую очередь дает работающим на предприятиях людям «надежду на будущее».

«Наши работники сегодня нашли сегодня такую форму производства сырья, которая дает надежду на будущую «зеленую» металлургию. Вот в этом сегодня специфика Металлоинвеста, которую, к счастью, я увидел 10 лет назад», — сказал предприниматель.

Ранее, в августе, в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова «Известиям» подтвердили, что власти России начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

Тогда же указывалось, что рассматривается вопрос о создании рабочих групп для подготовки мер по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Группы должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, при этом увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.