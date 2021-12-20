Колыме выделили почти 330 млн рублей на обновление дорог

Магаданская область получит почти 330 млн рублей на строительство и ремонт дорог в 2022–2023 годах в рамках программы «Развитие транспортной системы». Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ предполагает распределение 100 млрд рублей субъектам на финансирование дорожной деятельности в ближайшие два года.

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на сайт правительства России.

В Магаданской области планируют отремонтировать восьмикилометровый участок автодороги Солнечный — Ола. Аукцион по поиску подрядчика разместило управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Магаданской области». Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,4 млрд рублей. Его должны определить до конца года.