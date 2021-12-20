Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Экономика
ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей
Мир
МИД заявил о принуждающих РФ к радикальным шагам действиях Украины
Мир
СК Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза
Общество
Жалобу прокуратуры на приговор экс-главы Раменского района рассмотрят 23 декабря
Мир
Британские ученые признали «Омикрон»-штамм менее опасным для легких
Общество
В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением
Авто
Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах
Общество
Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

Колыме выделили почти 330 млн рублей на обновление дорог

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магаданская область получит почти 330 млн рублей на строительство и ремонт дорог в 2022–2023 годах в рамках программы «Развитие транспортной системы». Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ предполагает распределение 100 млрд рублей субъектам на финансирование дорожной деятельности в ближайшие два года.

Финансирование можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства получат 84 субъекта, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на сайт правительства России.

В Магаданской области планируют отремонтировать восьмикилометровый участок автодороги Солнечный Ола. Аукцион по поиску подрядчика разместило управление эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Магаданской области». Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 1,4 млрд рублей. Его должны определить до конца года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021