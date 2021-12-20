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Аналитики понизили рейтинг «Норникеля» из-за экокатастрофы

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Инвесторы сочли, что крупнейший в мире производитель никеля, компания «Норильский никель», недофинансирует ремонт своих предприятий, в результате чего произошла серия экологических бедствий, а эксперты сменили оптимистичные рейтинги на нейтральные. Об этом говорится в исследовании аналитиков Oakoff Investments, которое приводит сайт Intellinews.

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По мнению инвесторов, менеджмент компании постоянно недовыполняет собственную инвестпрограмму технического обслуживания и переоснащения, несмотря на избыток средств для этого вследствие рекордной прибыли.

«Мы меняем оптимистичный рейтинг на нейтральный, учитывая полное игнорирование ESG (набора стандарта деятельности компании) ее руководителями», — заявили аналитики Oakoff Investments.

В их аналитической записке отмечается, что высокий спрос на никель открывает для компании множество возможностей, но компания не раскроет свой потенциал, пока «новая команда менеджеров не сменит нынешнюю».

Инвесторы расстроены тем, что в компании занижают капитальные расходы на ремонт, используя лишь около 70% средств, выделенных на инвестиции, что начало создавать проблемы по мере износа оборудования и инфраструктуры советского периода.

В июне 2020 года на энергоблоке, принадлежащем компании, произошла утечка более 20 тыс. т нефтепродуктов в арктические реки в районе Пясино. Разлив был назван второй худшей экологической катастрофой в истории России и стоил компании более $2 млрд штрафов. Как заявило российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), оценки экспертов показали, что что авария на ТЭЦ-3 произошла из-за серьезных нарушений в системе корпоративного управления «Норникеля» в части обеспечения экологической безопасности.

В комментариях для IntelliNews «Норникель» отметил, что WWF позже высоко оценил усилия компании по ликвидации разлива. Топ-менеджмент компании обвинил в аварии таяние вечной мерзлоты, но это утверждение было оспорено профильными ведомствами РФ. По их мнению, авария была вызвана нарушениями при строительстве и эксплуатации водохранилища, а не таянием вечной мерзлоты.

Российские государственные инспекторы по безопасности за два года до аварии признали проржавевший топливный бак нестабильным, но компания так и не отремонтировала его, согласно отчету компании Environmental Resources Management Limited. Компания отметила, что к разливу дизельного топлива привели недостаточные капитальные вложения на ремонт инфраструктуры.

После ЧП владелец компании Владимир Потанин, лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы извиниться за аварию, и заявил, что компания собрала 90% разлитых нефтепродуктов. Однако исследования экологов показывают, что обычно удается собрать только 8–10% нефтепродуктов, разлитых в море, а в реки попадает до 50%.

10 марта президент России отметил, что «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Он призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии.

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