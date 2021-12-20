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Песков оценил возможность размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

Песков заявил, что Россия примет меры в случае размещения НАТО ядерного оружия у границ
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Размещение различных видов вооружения у границ России потребует принятия шагов для балансировки ситуации, возможны разные варианты. Об этом 20 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о возможности размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — сообщил он журналистам.

19 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа ФРГ размещать у себя иностранное ядерное оружие оно «может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии».

Позднее, 30 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможности разместить в Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти слова белорусского лидера очень серьезным предостережением, которое «продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад».

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18 декабря в Белоруссии вновь заявили о готовности разместить ядерное оружие в ответ на угрозу НАТО: об этом сказал министр иностранных дел страны Макей.

После распада Советского Союза в Белоруссии находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и свыше тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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