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Въезд в Уфу ограничили из-за сильных снегопадов

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В понедельник, 20 декабря, до 21:00 ограничен въезд в Уфу для грузового транспорта. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями — в районе столицы Башкирии идет сильный снег.

Таким образом, уточняет ИА «МедиаКорСеть», запрещен проезд по дорогам общего пользования, а именно: Уфа–Аэропорт, Уфа – Шакша – КПМ, Бирский тракт, Уфа–Затон–КПМ и Уфа–Жилино.

В Башгидрометцентре прогнозируют, что снегопад продлится до среды и будет сопровождаться сильным ветром. На дорогах возможны гололедица и снежные накаты.

В Москве 20 декабря и до 23 декабря объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за низкой температуры. Ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

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