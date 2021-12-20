ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей

Банк России предложил ограничить размер депозита для малоимущих граждан суммой в 100 тыс. рублей. Об этом заявил зампред Центробанка Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку о проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы в понедельник, 20 декабря.

Речь идет о вкладах для малообеспеченных, доходность которых будет привязана либо к ключевой ставке регулятора, либо к инфляции. Идея создания такого продукта впервые была озвучена в конце ноября заместителем председателя ЦБ Ольгой Поляковой в ходе ее выступления в Госдуме.

Предполагается, что такой депозит смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения, которую предложило создать правительство. У гражданина может быть только один подобный вклад на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему — плавающей.

По словам Чистюхина, регулятор не остановится только на депозитах для малообеспеченных, предполагающих гарантированное начисление процентов в привязке на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

В настоящее время разрабатываются пять мер, которые создадут для граждан на финансовом рынке «более справедливую и дружелюбную среду». Помимо специальных депозитов для малоимущих предлагается сделать «коробочный» продукт, или специальный текущий счет, привязанный к карте «Мир». В рамках него предлагается по лимитированному объему начислять проценты «чуть меньше ключевой ставки», предоставить возможность снятия наличных без комиссий и совершения переводов и платежей до 15 тыс. рублей в месяц, а также защищать определенную сумму остатка по таким счетам от безакцептного списания.

Чистюхин добавил, что планируется инициировать изменение законодательства о предоставлении потребителю возможности брать кредитные каникулы в сложных жизненных ситуациях. По его словам, мера хорошо себя зарекомендовала в период 2020 года и «надо придать ей постоянный характер».

С 3 апреля по 30 сентября 2020 года в России действовал закон «О кредитных каникулах» (106-ФЗ), согласно которому заемщики могли обратиться за реструктуризацией кредита в случае потери работы, болезни или резкого снижения дохода. Банки и МФО предлагали клиентам и собственные программы кредитных каникул. До конца 2021 года действуют рекомендации Центробанка по предоставлению таких льгот.

Чистюхин напомнил, что регулятор для борьбы с заградительными тарифами, влекущими неоправданные расходы потребителей, хочет освободить переводы граждан со своего счета в одном банке на своей счет в другом банке от комиссии. Этот объем предлагается ограничить суммой в 1,4 млн рублей в месяц. О том, что ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей, заявила его глава Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора 17 декабря.

По словам заместителя председателя ЦБ, регулятор также собирается добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам.

«В связи с внесением разных сумм вклада, в связи со внесением во вклад так называемых новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчикам дополнительных финансовых продуктов и услуг мы вместе с рынком, вместе с депутатами будем продумывать дополнительные меры», — сказал он.

Среди мер он также назвал запрет на уловки банков при открытии и пополнении вкладов. Он сообщил, что список «защитных механизмов для потребителей» не будет ограничиваться этими пятью мерами и Банк России готов продолжить работу в этом направлении совместно с законодателями.

6 декабря в ряде крупных банков сообщили «Известиям», что на новые депозиты для малообеспеченных следует установить лимиты до 200–300 тыс. рублей. Идею регулятора поддержали в Почта Банке, Новикомбанке, Абсолют Банке и УБРиР. Однако заместитель председателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов выступил против лимитов по сумме таких вкладов, поскольку речь идет о гражданах с невысокими доходами.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявлял «Известиями», что идея банков ввести вклады для малообеспеченных может обернуться социальной несправедливостью. По его словам, могут возникнуть ситуации, когда люди, считающиеся малоимущими, а по-настоящему таковыми не являющиеся, поскольку имеют неформальный источник дохода, смогут размещать на вышеуказанных депозитах под большой процент по несколько миллионов.