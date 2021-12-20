Жалобу прокуратуры на приговор экс-главы Раменского района рассмотрят 23 декабря

Московский областной суд назначил на 23 декабря рассмотрение жалобы прокуратуры на оправдательный приговор бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову по делу об убийстве его знакомой Евгении Исаенковой. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Артем Сарбашев 20 декабря.

Ранее сторона защиты отмечала готовность к подаче жалобы на решение суда со стороны прокуроров. Сам Кулаков при этом заявлял о своем желании выяснить, кто убил Исаенкову, однако в детали не вдавался.

10 декабря прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор в отношении Кулакова. Сторона обвинения, как тогда рассказал адвокат, осталась недовольна решением суда.

Кулаков был оправдан 27 октября решением коллегии присяжных заседателей. В Подольском областном суде за его невиновность проголосовали пять присяжных, при этом лишь один человек посчитал его виновным. Судья Диана Алмаева постановила освободить Кулакова из-под стражи в зале суда после двух лет нахождения в СИЗО.

В тот же день прокуроры выдвинули новое доказательство вины Кулакова. Прокуратура предоставила сообщение, которое экс-глава Раменского района отправил Исаенковой незадолго до ее смерти. В нем говорится, что женщина окончательно «извела» Кулакова. При этом сам подозреваемый заявил, что такое сообщение помнит, но не может точно сказать, кому его отправил.

По подозрению в убийстве знакомой Кулаков был задержан 31 мая 2019 года. Тогда сообщалось, что жена чиновника узнала об измене и начала оказывать на мужа давление. Предполагалось, что это могло стать причиной убийства. Исаенкову нашли в собственном автомобиле Mercedes с признаками удушения.

29 мая Кулаков досрочно сложил с себя полномочия главы Раменского района. При этом свою вину он категорически отрицал.